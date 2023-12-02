İncirliova Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde genç kıza sürpriz yaparak saçlarını maviye boyadı

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler ekibi Dünya Engelliler Günü'ne mavi renkte saçları ile girmek isteyen Buse Okulsev'in saçlarını boyadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Buse Okulsev kuaför hizmeti vermek için evine gelen İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler ekibine saçlarının rengini değiştirmek istediğini belirtti. Rutin hizmetleri arasında saç boyama uygulaması olmayan ekip, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatları ile Dünya Engelliler Günü'nden önce genç kıza sürpriz yaparak saçlarını boyamak üzere Okulsev'in evine geldi. İncirliova'da yaşayan engelli, kronik hasta ve yaşlılara kuaför hizmeti veren ekip tarafından saçları maviye boyanan genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Okulsev'in annesi İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Ayşe Okulsev, "Buse uzun zamandır saçlarının maviye boyanmasını istiyordu. Belediyemizin Sosyal Hizmetler Ekibi Dünya Engelliler Günü'nden önce Buse'nin bu isteğini yerine getirerek, hem onu hem de bizleri çok mutlu etti. Buse yeni saçlarını çok sevdi. Sosyal hizmetler ekibine ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Aytekin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise ilçelerinde yaşayan engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirterek, "Buse kızımızın saçları çok güzel oldu. Buse bizim kızımız zaten. Onun en ufak bir arzusunu bile yerine getirmenin değeri bizler için paha biçilemez. Engelli vatandaşlarımızın gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Onların görüş ve talepleri doğrultusunda engelli bireylerin toplumdaki gücünün arttırılması ve sosyalleşmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce yaptığımız gibi Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenleyeceğimiz kahvaltı etkinliğimizde engelli vatandaşlarımızla yine bir araya geleceğiz. İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızla sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacak, gülüp eğlenecek ve hoşça vakit geçireceğiz. Buse'de orada bizimle olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN