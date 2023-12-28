İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Mahalle Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İlçe Başkanlığı ile ortaklaşa organize edilen mahalle buluşmalarında, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kaya, yaptığı özel sohbetlerle ilçenin gündemini vatandaşın kendisinden dinledi.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı ile ortaklaşa organize edilen mahalle buluşmalarında Başkan Kaya'ya İncirliova İlçe Başkanı Ali Kaykı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimi ve mahalle başkanları eşlik etti. Belirlenen mahalleleri tek tek gezen ekip, esnaf ve mahalle sakinleri ile görüşmenin yanı sıra, kahvehanelerde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle buluşmalarında muhtar ve vatandaşları bizzat dinleyen Başkan Kaya, kendisine iletilen görüş, öneri ve talepleri not aldırarak, ilgili birimlere verdiği talimatlar ile taleplerin yerine getirilmesini sağladı. Başkan Kaya ve İlçe Başkanı Kaykı öncülüğündeki ekip, Sınırteke, Erbeyli, Hacıaliobası, Yazıdere, Sandıklı, Osmanbükü, Dereağzı, Gerenkova, Arzular ve Akçeşme Mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Sohbet ortamında geçen ziyaretlerde mahalle sakinleri, ilçe yöneticilerinin vatandaşlar ile bire bir görüşerek hizmetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle buluşmalarına ilişkin yaptığı açıklamasında Başkan Kaya, "Vatandaşlar ile bire bir temas halinde olmak yazılı olmayan en önemli belediyecilik kuralıdır. Bu doğrultuda diyebilirim ki bizim en iyi yaptığımız işlerin başında belediyemiz ile vatandaşlarımızı birleştirmek, bütünleştirmek, İncirliova halkı ile belediye arasına örülen duvarları kaldırmak geliyor. Biz bu yola çıkarken birinci söz olarak ayrım yok, hizmet var demiştik. Sözümüzü tuttuk, kimsenin partisine bakmadan herkese eşit olarak hizmet etmeye gayret ettik. İncirliova'nın sokaklarında büyümüş, bu kaldırımların tozunu yutmuş biri olarak, her zaman insanımız ile iç içe olduk. İncirliova'yı gerçek sahipleri ile birlikte yönetme konusundaki tavrımızdan hiçbir zaman ödün vermedik, veremeyiz. Bizim vatandaş temelli bir belediyecilik anlayışımız var. Mahalle buluşmaları bizler için başka bir vesile oldu. Vatandaşlarımız ile bir kere daha kucaklaştık, hasret giderdik. Çarşıda, pazarda alışveriş yaparken, yolda yürürken, kapısının önünde otururken gördüğümüz yüzlerle, teşkilat yöneticilerimiz eşliğinde mahalle kahvelerimizde buluşarak, fikir alışverişinde bulunduk. Teşkilatımız ile beraber, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde İncirliovamıza kazandırmak için çalıştığımız hizmet ve projelerimizi paylaştık. Mesai kavramı tanımaksızın vatandaşlarımız ile buluşmaya, onların çok değerli görüşlerini almaya devam edeceğiz. Bizi sıcak çayları, güler yüz ve hoş sohbetleri ile ağırlayan tüm mahalle sakinlerimize, gece gündüz demeden bizlere eşlik eden başta İlçe Başkanımız Ali Kaykı'ya ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN