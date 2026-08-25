Hürmüz Boğazı'nda 6 Ayda 68 Olay: 20 Ölü

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İran ile ABD arasındaki 6 aylık savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki 68 olayda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran ile ABD ve İsrail arasında 6 aydır süren savaşın odak noktası Hürmüz Boğazı oldu. Petrol ve doğal gaz sevkiyatı için hayati önem taşıyan kritik su yolunda birçok ticari gemi hedef alındı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan açıklamada, savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarında toplam 68 olay kayda geçtiği, en az 20 denizci veya liman işçisinin hayatını kaybettiği, 35'inin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Olayların yaklaşık yarısını tankerler, yüzde 20'sini konteyner gemileri, yüzde 15'ini dökme yük gemilerini kapsadığı aktarıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayların 47'sini "saldırı" olarak sınıflandırdı. En çok etkilenenler Liberya bandıralı gemiler oldu, onu Panama ve Marshall Adaları bandıralı 10'ar gemi takip etti. İran bayraklı gemilerin 4 olaya karıştığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı