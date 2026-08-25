Haberler

Hürmüz Boğazı'nda 6 Ayda 68 Olay: 20 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İran ile ABD arasındaki 6 aylık savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki 68 olayda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İran ile ABD arasındaki 6 aylık savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki 68 olayda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran ile ABD ve İsrail arasında 6 aydır süren savaşın odak noktası Hürmüz Boğazı oldu. Petrol ve doğal gaz sevkiyatı için hayati önem taşıyan kritik su yolunda birçok ticari gemi hedef alındı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan açıklamada, savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarında toplam 68 olay kayda geçtiği, en az 20 denizci veya liman işçisinin hayatını kaybettiği, 35'inin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Olayların yaklaşık yarısını tankerler, yüzde 20'sini konteyner gemileri, yüzde 15'ini dökme yük gemilerini kapsadığı aktarıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayların 47'sini "saldırı" olarak sınıflandırdı. En çok etkilenenler Liberya bandıralı gemiler oldu, onu Panama ve Marshall Adaları bandıralı 10'ar gemi takip etti. İran bayraklı gemilerin 4 olaya karıştığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Başarıya giden yolda paraya hiç acımıyor! Rakam servet değerinde
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü