İmam, Teravih Namazı İçin Gül Dağıttı

Adana'nın Feke ilçesinde imam, mahalle sakinlerinin teravih namazına gelmesi için ev ev gezip gül dağıttı.

Yerebakan Mahallesi'nde görev yapan 29 yaşındaki genç imam Emrullah Ardo, ilk teravih namazında mahalle sakinlerini davet etmek için kapı kapı gezip yüzlerce gülü dağıttı.

Ramazan ayında bir arada olmak için kılınacak teravih namazına vatandaşları davet eden Ardo, "Mübarek Ramazan ayımızda köyde yaşayan halkımızın yüzünde tebessüm gönlünde huzur olması için tek tek güllerini dağıttım. Olmayanların kapılarına bıraktım. Köyümüz 250 hane ve tek tek güllerini takdim ettik" dedi. - ADANA