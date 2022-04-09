İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden örnek davranış

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrenciler örnek bir davranışa imza atarak kendi imkanlarıyla hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar.

Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kezban Kahraman nezaretinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler topladıkları fitre sadaka ve diğer maddi yardımlarla Ramazan kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdılar.(EFE-) - KÜTAHYA