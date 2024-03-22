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İlkokul Öğrencisinin Bayrak Sevgisi Görenleri Duygulandırdı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencisinin, rüzgarın etkisi ile elinden uçan Türk bayrağını hızla yerden alarak öpüp başına koyduğu görüntüler, görenleri duygulandırdı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında bahçede toplanan öğrencilerden 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Eymen Düzova'nın elindeki Türk bayrağı rüzgarın etkisi ile bir anda uçtu. Bayrağın yere düştüğünü fark eden Düzova hızla Türk bayrağını yerden alıp, önce öpüp sonra başına koyarak arkadaşlarının yanına döndü. Ziyareti kayda alan jandarma ekiplerinin kadrajına takılan görüntüler iç ısıttı.

Mustafa Eymen Düzova'nın duygulandıran bayrak hassasiyeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet İlkokulu'na ziyarette bulundu. Düzova'yı sınıfında ziyaret eden ekipleri, öğrenciyi hassasiyetinden dolayı tebrik edip jandarma üniforması, oyuncak jandarma arabası ve Türk bayrağı hediye etti. Mustafa Eymen ise jandarma üniformasını giyip, Türk bayrağı önünde selam durup fotoğraf çektirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanlığı da sosyal medya hesabından Mustafa Eymen Düzova'nın anlamlı hareketine ait anların olduğu görüntüleri 'Minik Yürekte Dev Bayrak Sevgisi' notu ile paylaştı.

Öğrencinin, bayrağı hızla yerden alıp öpüp başına koyarak sergilediği bu tutum, milli değerlere olan bağlılığın ve vatan sevgisinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterirken, bu anlamlı davranış, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anısının yaşatılmasında önemli bir hatıra olarak kaldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy Jandarma Efeler Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

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