İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına "Maskeden Çiçek" - Haberler

Eskişehir'de ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" adlı eTwinning etkinliği çerçevesinde maskelerden yaptıkları çiçekleri sağlık çalışanlarına verdi.

Eskişehir Ahmet Olcay İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri "Maskelerimiz Çiçek Açtı" adlı eTwinning etkinliği gerçekleştirdi. 27 öğrenci, etkinlik çerçevesinde maskelerden yaptıkları çiçek demetlerini Tepebaşı Yayla Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Kadir Demirel ve sağlık çalışanlarına verdi. Covid-19 pandemisinde gösterdikleri özveriden dolayı sağlık çalışanlarına maskeden çiçeklerini veren öğrenciler hep beraber, "Sayenizde maskelerimiz çiçek açtı, iyi ki varsınız" dediler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel