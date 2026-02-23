Haberler

Harçlıklarını biriktirip yaşlıların gönüllerini ısıttılar

Harçlıklarını biriktirip yaşlıların gönüllerini ısıttılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek iftar öncesinde mahalledeki yaşlılara pide ikram etti. Bu davranış, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatırken, öğrenciler büyüklerinden hayır duaları aldı.

Tokat'ta ilkokul öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları pideleri iftar öncesi mahalledeki yaşlılara ikram ettiler.

Kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayında örnek bir davranışa imza atarak mahalledeki yaşlılara pide ikram etti. Sınıf öğretmeni Özlem Ayyıldız öncülüğünde okul çıkışında bir araya gelen öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek aldıkları pideleri kapı kapı dolaşarak yaşlı vatandaşlara ulaştırdı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan minikler, büyüklerin hayır duasını alarak paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Öğrencilerin anlamlı davranışı mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte vahşice öldürülen Çinli iş insanının son anları