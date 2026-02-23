Harçlıklarını biriktirip yaşlıların gönüllerini ısıttılar

Tokat'ta ilkokul öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları pideleri iftar öncesi mahalledeki yaşlılara ikram ettiler.

Kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayında örnek bir davranışa imza atarak mahalledeki yaşlılara pide ikram etti. Sınıf öğretmeni Özlem Ayyıldız öncülüğünde okul çıkışında bir araya gelen öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek aldıkları pideleri kapı kapı dolaşarak yaşlı vatandaşlara ulaştırdı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan minikler, büyüklerin hayır duasını alarak paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Öğrencilerin anlamlı davranışı mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı