İlkadım'da Kanserle Savaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

İlkadım'da Kanserle Savaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Yeşilyurt Demirçelik İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan İlknur Kaya Yanal, kansere yenik düşerek vefat etti. Ailesi, öğrencileri ve meslektaşları derin bir üzüntü içinde.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Yeşilyurt Demirçelik İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki İlknur Kaya Yanal, yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Yanal'ın vefatı, ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen öğretmenin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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