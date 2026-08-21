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Gezeravcı Merzifon'da göreve başladı

Gezeravcı Merzifon'da göreve başladı
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Tuğgeneralliğe terfi ederek Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak Amasya'daki görevine başladı. Valiliği ziyaret eden Gezeravcı, uzay farkındalığı için 29 ayda 768 program yaptıklarını, yeni göreviyle uzay misyonunu birlikte yürüteceğini söyledi.

Tuğgeneralliğe terfi ederek Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Amasya'daki görevine başladı.

Amasya Valiliğine yaptığı ziyarette Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden olan Türk astronot ve bilim misyonu görevi sonrasında insan kaynağının yetiştirilmesi ile uzay farkındalığı yönünde bugüne kadar 29 ay içerisinde 768 program icra ettiklerini belirten Alper Gezeravcı, habercilerin "Uzay misyonu göreviniz sürecek mi" sorusuna "Eş zamanlı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eşgüdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Kuzeyin kartalları"nın yeni komutanı Gezeravcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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