Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İlk hacı kafilesi Suudi Arabistan'da

İlk hacı kafilesi Suudi Arabistan'da

Yerel Haberler

Bu yılın ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a geldi.

Bu yılın ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a geldi.

Bu yılın ilk hacı adayı kafilesi kutsal topraklara ayak bastı. Bangladeşli kafile dün Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı'na inerek Hac İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ayed Algwinm ve Bangladeşli yetkililer tarafından karşılandı. Algwinm, 26 Haziran'da başlayacak hac sezonunda rekor katılımın olacağını ve merakla beklediğini açıkladı.

Pakistan ve Malezya'dan gelen hacı adayları da Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Hac Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title