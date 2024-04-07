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İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi Öğrenciler İçin İftar Yemeği Düzenledi

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İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi, kentte öğrenim gören öğrenciler için iftar yemeği düzenledi.

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi tarafından Ömer Nasuhi Bilmen Erkek Yurdu'nun yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğinde öğrenciler hayırsever vatandaşların destekleri hazırlanan yemeklerle iftarını açtı.

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi Başkanı Abubekir Keleş, "Rahmet ve bereketin simgesi, mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın ve karşılamanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile hazırlanan iftar yemekleri, dernek kurum çalışanlarımız tarafından, öğrencilerimize ikram ediliyor. Manevi huzuru bulduğumuz Ramazan ayının ruhu ile kardeşlik duygularını asırlar boyunca en iyi şekilde yaşamış, kadim değerlerimizi nesilden nesile aktaran bir milletin mensupları olarak, bu ayda dayanışma içerisindeyiz.Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, lütfu hepinizin üzerinize olsun. Rabbim ümmetin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan ümmeti bir an önce muhafaza buyursun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar iftarlarını açtı. Dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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