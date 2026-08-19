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Duran: Zulme uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek Türkiye'nin merhamet ve dayanışma anlayışıyla dünyanın her yerinde zulme uğrayanların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği, temel ihtiyaçlara erişimin olmadığı ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığı ağır bir insanlık dramına şahitlik ediyoruz. Bizler Türkiye olarak tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde merhameti, dayanışmayı ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla dünyamızın kanayan yaralarına merhem olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görev yapan tüm insani yardım çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor; insani yardımın engellenmediği, sivillerin korunduğu ve adaletin tesis edildiği bir dünya temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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