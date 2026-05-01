İletişim Başkanı Duran: "Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duran mesajının yanı sıra İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bir video da paylaştı. Duran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Alın teriyle yükselen her değer, ülkemizin yarınlarını inşa eden güçlü bir temeldir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı