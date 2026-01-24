Haberler

İletişim Başkanı Duran: (Balıkesir'de deprem) Vatandaşlarımızın resmi kurum açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmelerini rica ediyoruz"

Burhanettin Duran, Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara resmi bilgileri takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların resmi kurum açıklamaları ve teyitli bilgileri takip ve itibar etmelerinin önemine dikkati çekti.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

