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İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir."

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İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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