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İletişim Başkanı Altun açıkladı: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu"

İletişim Başkanı Altun açıkladı: 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş'ın atandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş'ın atandığını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Altun İdris Kardaş Yerel Haberler

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