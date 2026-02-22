Sarıcakaya Müftüsü Altunbaş, Mayıslar Mahallesi'nde iftar sofrasına konuk oldu

Haberler

Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Ramazan ayı dolayısıyla Mayıslar Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası düzenlenen Mevlid-i Şerif programında cemaate hitap eden Altunbaş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Mayıslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle birlikte iftarını açan Müftü Altunbaş, yemeğin ardından Mayıslar Yeni Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Cemaate hitap ederek Ramazan ayının manevi iklimi üzerine bir sohbet gerçekleştiren Altunbaş, sohbetin akabinde teravih namazını kıldırdı. Program sonunda mahalle halkına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Altunbaş, ev sahipliği ve gayretleri için cami imamı Oğuzhan İnan'a şükranlarını sunarak mahalleden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
