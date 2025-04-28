Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri tarafından, Eda Yönten başkanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karakaş danışmanlığında 'İlaç Atıklarının İmhası ve Geri Dönüşümü' paneli düzenlendi.

Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerinden oluşan düzenleme kurulu tarafından, Eczane Teknikerleri ve Teknisyenleri Günü kapsamında organize edilen etkinlikte, hem Türkiye'de hem de dünyada halk sağlığı ve çevre üzerinde ciddi etkileri bulunan ilaç atıkları teması işlendi.

Panelde ilk konuşmayı yapan Eda Yönten, 'İlaç Atıklarının Çevreye ve Halk Sağlığına Etkileri' başlıklı sunumunda, üretim aşamasından kullanım sonrası döneme kadar ortaya çıkan ilaç atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini örneklerle aktardı. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 10'unun antibiyotik kalıntıları içerdiğini vurgulayan Yönten, bu durumun ekosistem ve halk sağlığı için oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Ardından söz alan Zeynep Çiydem, 'Güvenli İlaç İmhası ve Mevzuat: Türkiye ve Dünya Uygulamaları' başlıklı sunumunda, ilaç atıklarına ilişkin mevcut kanun, mevzuat ve yönergeler hakkında bilgi verdi. Çiydem, "Ne yazık ki, ne ülkemizde ne de dünyada ilaç atıklarına özel bir yönetmelik bulunuyor. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyorsak, kanun yapıcıların bu konuda acil düzenlemeler yapması gerekiyor. Ülkemiz bu konuda öncü adımlar atarak dünyaya örnek olabilir, olmalı da" sözleriyle çağrıda bulundu. Çiydem, Türkiye'de çok az sayıda bulunan tıbbi atık tesislerinden birinin Bayburt'ta da kurulması gerektiğini, böylece diğer şehirlere bağımlılığın azaltılabileceğini vurguladı.

Panel, Gülbahar Baykara'nın 'İlaç Atığının Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilir Çözümleri' başlıklı sunumuyla devam etti. Baykara, kalkınma hedefleri arasında yer alan sürdürülebilirlik ilkelerine değinerek, bireysel farkındalık ve sorumlulukların önemini belirtti. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği panel, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. - BAYBURT