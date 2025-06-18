İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk'ten Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine Ziyaret

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine ziyaret ederek sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine ziyarette bulundu. Hastane yöneticileriyle bir araya gelen Dr. Öztürk, kurumların genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti kapsamında hastanelerin çeşitli birimlerini de gezen Öztürk, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek kolaylıklar diledi. Hasta ve yakınlarıyla da yakından ilgilenen Öztürk, geçmiş olsun dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR