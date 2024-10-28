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İl Müdürü Türkoğlu, Kıbrıs Gazisi Durak'ı ziyaret etti

İl Müdürü Türkoğlu, Kıbrıs Gazisi Durak'ı ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Harekatında gazi olan Hayati Durak'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Harekatında gazi olan Hayati Durak'ı ziyaret etti.

Bilecik ve ilçelerinde her fırsatta şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun son durağı Kıbrıs Gazisi Hayati Durak oldu. Gazi Durak ile bir süre sohbet eden İl Müdürü Türkoğlu, üzerinde Osmanlı arması bulunan masa üstü tablosu hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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