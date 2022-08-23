Son dakika haber! İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA'nın acısını paylaştı Yerel Haberler Son dakika haberi: Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret ederek, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret ederek, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde Tarsus-Adana-Gaziantep otobanında meydana gelen kazada İhlas Haber Ajansı Gaziantep bölge Müdürlüğünde görevli muhabirler Muhammed Esen ve Umut Ranrıöver'in de içinde bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden muhabirler için, İHA Adıyaman bürosuna taziye ziyaretinde bulunan İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gazeteci Ahmet Arslantaş nezdinde tüm İhlas Haber Ajansı camiasına başsağlığı dileklerini ileten Albay Ferdi Erbakıcı, gazetecilerin ailelerine sabırlar diledi. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, geçtiğimiz günlerde çıkan kararname ile Adana İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine, Adıyaman Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İhlas Haber Ajansı Adıyaman Jandarma Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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