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İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, hakkında yapılan haberle ilgili basın açıklaması yaptı

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Recep Tetik, yapılan ahlaksızca haberin ve olayın aslı astarı olmadığını belirterek, hukuki süreç başlattığını açıkladı.

İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, hakkında yapılan haberle ilgili basın açıklaması yaparak, 'Çamur at izi kalsın' tarzında yapılmış veya yaptırılmış bir haberle ilgili olarak gerekli hukuki süreci başlattığını söyledi.

Şahsı hakkında yapılan ahlaksızca haberin ve olayın aslı astarı olmadığını ifade eden Tetik, " 1974 yılından beri rahmetli babamdan buyana Yenice'de yer alan banka ile ticari çalışmalarımızı yapıyoruz ve kendimin de 2005 yılından beri çalışma yaptığım banka. Neredeyse yarım asırdır çalıştığımız bankada yaşanmamış bir olayı ve hadiseyi, yaşanmış gibi göstererek Karabük'te yerel bir internet haber sitesinde yayınlanan haber tamamen aslı astarı olmayan 'Çamur at izi kalsın' tarzında yapılmış veya yaptırılmış bir haberdir. Yapılan haberde şahsımın gişede sıra beklemek istemediğinden güvenlik görevlisi tarafından yaka paça atıldığıma dair yalan ve iftiraya yönelik bir karalama yapılmakta. Ticaret ile uğraşanlar gişeden ziyade bankada müşteri temsilcisi ile işlemlerini yaptığı herkes tarafından bilinmekte. Şahsıma dair yakışmayan davranışlarda bulunduğu ima edilerek yapılmış bir haber ne şahsımı nede bankayla alakası olmayan bir konu olup bu iş tamamen siyasi ihtiraslar üzerine kurgulanmıştır. Burada bankanın itibarının yanı sıra şahsımın da ticari itibarını karalamanın yanı sıra mensubu bulunduğum partimi de töhmet altına bırakmaktadır. Yapılan bu asılsız ve itibar zedelemeye yönelik haberle ilgili savcılığa da avukatım aracılığıyla başvuruda bulunduk. Kaldı ki böylesi alçakça bir karalama kumpası kişilerin kendi seviyesini gösterdiği gibi, bankanın güvenlik kamera kayıtları gerçekleri yansıtacaktır" dedi.

Tetik, daha öncede kendisi hakkında karalayıcı tarzda haberlerin de yapıldığını ve bunlarında asılsız olduğunu gün yüzüne çıktığını da aktararak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" İlçede halka yönelik özellikle KÖYDES çalışmalarında yaptığımızı başarılı çalışmaların hazımsızlığı içerisinde olanların daha önce de şahsım adına defaden yapılan asılsız haberlerin, bir benzerini yine yaklaşan yerel seçimler öncesi tekrardan farklı konular üzerine algılanarak yapılması da çok manidardır. İl Genel Meclis üyesi kimliğimi de kullanarak, partimi de zedelemeye yönelik yapılmaya çalışan karalama haberlerinin asılsız ve itibar zedelemeye yönelik gerçekliği er yada geç gün yüzüne çıkacağından ve şahsıma yönelik karalama kampanyası yapanların da adaletin önünde hesap vereceğinden şüphem yoktur." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tetik Karabük Banka Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

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