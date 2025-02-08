Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Samsun'un Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki (TAMP) rolü ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Samsun'un Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki (TAMP) rolü ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda muhtemel afetlerle ilgili kurumların yaptığı hazırlıklar da görüşüldü.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da tüm kamu kurumlarının yetkililerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda Samsun'un TAMP kapsamında yapması gerekenler, afet durumlarında kurumların alacağı pozisyon ve görevler ile geçmişte yapılan işler anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Valiliğimizin koordinasyonunda İl Afet İl Müdürlüğü ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Samsun Afet Müdahale Planı'nın hazırlanmasında emek harcadı. Geçmişten gelen tecrübeleri ve geleceğe yönelik selden heyelana, yangından depreme kadar tüm afetlerle mücadele planını hazırladınız. Bu toplantıda da ana yürütücü kurumlar ve paydaş kurumların çalışmalarını inceleyeceğiz. Samsun'umuz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah'ın tüm afetlerden Samsun'umuzu, ülkemizi ve tüm insanlığı korumasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından şehirde bulunan ve TAMP tarafından görevlendirilen tüm kurumların yetkilileri sırayla kürsüye çıkarak sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
img

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.