Milas'ta Zeytin Tepkisi: Milas, Yk Enerji Şirketi'nin Çiftliği Değil

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde İkizköylüler, YK Enerji ekipleri tarafından zeytin ağaçlarını sökmesine tepki gösterdi. "Milas zeytinine sahip çık" sloganıyla Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası önünde basın açıklaması yapan köylülerden Esra Işık, "Milas İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kapısındayız. Var mı bir muhatabımız? Yok. Bu köylünün bir muhatabı olmayacaksa devlet yok. Biz derdimizi kime anlatacağız?" dedi.

Milas'ın Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisinde geçtiğimiz hafta YK enerji ekipleri sabah saatlerinde zeytin ağaçlarını sökmeye başlamamasına tepkilerini sürdüren İkizköylüler, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası Başkanlığı ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı önünde "Milas zeytinine sahip çık" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Köylülerden Esra Işık, Milas İlçe Tarım Müdürlüğü önünde şunları söyledi:

"Boş bırakılan koltuklarla karşı karşıyayız bugün. Keşke biraz yürekleri olsaydı da karşımıza çıkmaya, bir özür dileyebilselerdi bizden. Bir özür bu kadar zor olmamalı. Milas İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kapısındayız. Var mı bir muhatabımız? Yok. ya bu köylünün bir muhatabı olmayacaksa devlet yok. Biz derdimizi kime anlatacağız? Bizi göreceksiniz artık. Bizi duyacaksınız artık. Sizin sahip çıkmak zorunda olduğunuz, sorumluluğunda olduğunuz yasaya burada biz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yasayı bir tane şirket istedi diye değiştiriyorsanız, o zaman köylü istedi diye, köylü karşısında duruyor diye geri çekeceksiniz ya da başka bir yol bulacaksınız. Sadece şirketin çiftliği değil burası. Milas, bu YK Enerji Şirketi'nin çiftliği değil. Milas, Milas'ındır, Milas halkınındır, köylüsünündür."

"Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise Milas Ziraat Odası önünde şöyle konuştu:

"Bizim topraklarımız, köylerimiz, Milasımız, zeytinlerimiz sahipsiz değil. Biz kimsesiz değiliz. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Buradan avazımız çıkıncaya kadar bağıracağız. Hakkımızı, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Davalarımızı açtık. Hafta olarak çiftçiler olarak bütün bu oda başkanlarının yanımızda olmasını bekliyorduk. Ama ne yazık ki tarafını belli etti. Zararın neresinden dönülse kardır diyoruz. Gelin Milasımıza, gelin çiftçilerimize, biz köylülere ihanet etmekten vazgeçin. Bizlere sahip çıkın. Milas'ın tarihine, zeytinine, kültürüne sahip çıkın artık. Bu haklı sesi, bu haklı feryadı duyun ve duyurmamıza vesile olun. Bizim alnımız ak, başımız dik. Bu onurlu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bir kişi de kalsak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu her zaman böyle bilinsin."

"Elleri kırılsın sökenlerin"

Elindeki zeytinleri oda önüne döken bir yurttaş ise, "Bu zeytin, bu zeytinden ürettiğimiz yağlar, bu zeytin olmazsa olmaz. Bu zeytinden karnınız doyuyor. Karnınızı, başınızı bu zeytinyağından olan sabunla yıkıyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun diyecek bir şey bulamıyorum. Elleri kırılsın sökenlerin. Bakın döküyorum. Kurtlar, kuşlar yesin bunu" dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası önünde konuşan bir başka yurttaş da, "Zeytinlerimiz gitti. Dışarı çıkıyorum, ağlıyorum. İçeri geliyorum, ağlıyorum. Koca zeytinler gitti, üstüne bize gelecekler diye çok korkuyorum. Bu zeytini yemesinler bundan sonra. Bu zeytini koymasınlar sofraya. Yeter artık. Altımızdaki yer gitti. Üstümüzdeki yer gidecek. Nereye gideceğimi şaşırdım. Nereye gitsem ben kulağımda kepçe sesleri duruyor. Bak şu tarlanın haline" diye konuştu.

