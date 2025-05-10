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İkiz Öğretmenler, 15 Yıldır Aynı Okulda Görev Yapıyor

İkiz Öğretmenler, 15 Yıldır Aynı Okulda Görev Yapıyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Ülkü Çubukçu ve Ülker Gür, 15 yıldır birlikte çalışarak meslektaş dayanışması sergiliyor. Hem ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatlarını birlikte sürdüren hem de aynı okulda görev alarak öğrencilere örnek oluyorlar.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri Ülkü Çubukçu ve Ülker Gür, aynı okulda 15 yıldır birlikte görev yaparak örnek bir meslektaş dayanışması sergiliyor.

İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatlarını birlikte sürdüren 47 yaşındaki ikiz kardeşler, şimdi de Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde omuz omuza görev yapıyor. Ülkü Çubukçu okulda müdür başyardımcılığı görevini üstlenirken, kardeşi Ülker Gür de Arapça öğretmeni olarak öğrencilerine ders veriyor.

Aynı okulda görev yapmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Çubukçu, "Kardeşimle aynı ortamda çalışmak hem eğlenceli hem de huzur verici. Eşyalarımızı sık sık değiştiriyoruz, hatta bazen onun eşarbını ben takıyorum. Ancak okulda bizi karıştıran kimse olmuyor, çünkü ses tonlarımızdan tanıyorlar" dedi.

Ülker Gür ise kardeşiyle çalışmanın kendisi için büyük avantaj olduğunu belirterek, "İkiz olmak zaten çok özel, aynı okulda aynı branşta olmak ise bambaşka bir güzellik. Yeri geliyor onun bildiği bir konuyu ben öğreniyorum. İnsanlar ikiz olduğumuzu öğrendiğinde çok şaşırıyor" diye konuştu.

Sadece üç yıl boyunca farklı okullarda görev yapan ikiz kardeşler, o dönem dışında hayatlarının her anını birlikte geçiriyor. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından da çok sevilen ikiz öğretmenler, örnek kişilikleriyle dikkat çekiyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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