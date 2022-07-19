İkiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi: Çifte düğünle dünya evine girdiler

Hayaliydi, gerçek oldu: İkiz oğulları, ikiz kadınlarla evlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da, Eray ve Koray Çınar isimli ikiz kardeşler, tanıştıkları ve yine ikiz kardeş olan Nagihan ve Neslihan Güvercin ile çifte düğünle dünya evine girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığında veteriner hekim olarak çalışan Eray Çınar, Ardahan'ın Göle ilçesindeki görevi sırasında, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nagihan Göğercin ile tanıştı. Daha sonra Eray Çınar, Ankara'da Ticaret Bakanlığında uzman memur olarak görev yapan ikiz kardeşi Koray Çınar'ı, Nagihan Göğercin'in tarih öğretmeni olan ikiz kardeşi Neslihan Göğercin ile tanıştırdı. Daha sonra Eray Çınar ve ikiz kardeşi Koray Çınar ile yine ikiz kardeş olan Nagihan ve Neslihan Göğercin evlenmeye karar verdi. Evlenme kararı alan Eray Çınar ile Nagihan Göğercin ve Koray Çınar ile Neslihan Göğercin, önce Ardahan'da, ardından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yapılan çifte nikah ve düğün ile dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını ise İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık kıydı. Çiftin düğün törenlerine Eray ve Koray Çınar'ın babası Fazıl Çınar, annesi Halime Çınar, Neslihan ve Nagihan Göğercin'in babası Orhan Göğercin ve annesi Çimen Göğercin, aileleri ve yakınları katıldı.

"Bizim de bir hayalimizdi, ikiz kadınlarla evlenmeleri"

Daha önce oğullarının ikiz kadınlarla evlenmelerini hayal ettiklerini söyleyen Eray ve Koray İkiz'in babası Fazıl Çınar, "Oğlumun tayini atama ile Ardahan'a çıktı. Ardahan'da yaklaşık 3 yıl görev yağtı. Orada eşi ile tanışıyorlar. O zaman biz uzak diye çok sıcak bakmadık. Sonra nasipmiş. Görmeye gittik, nişan yaptık. Diğer oğlumu da götürdük. Oğlumun eşinin de ikiz kardeşi varmış. Bizim çocuklar da ikiz. Diğer oğlum da diğer ikiz kardeş ile tanışmış. Onların da nişanını yaptık. Daha sonra gidip önce Ardahan'da düğün yaptık. Ondan sonra İhsangazi'de bir düğün daha yaptık. İkisini de beraber evlendirdik. Çok güzel bir şey. Ardahan'ın Göle ilçesinde güzel bir düğün yaptık. İhsangazi'de de çok güzel bir düğünümüz oldu. Ben aslında olur mu, olmaz mı diye düşünmüştüm. Allah nasip etti. Biz de mutlu olduk, çocuklarımız da çok mutlu. Bizim de bir hayalimizdi, ikiz kadınlarla evlenmeleri. Gerçek oldu" dedi.