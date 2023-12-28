İkinci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzurum'da düzenlenen toplantıda, bölgedeki 14 ilin Valileri, Göç İdaresi Başkanı ve yetkililer bir araya geldi. Toplantıda düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.
İkinci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, bölgedeki 14 ilin Valileri, Göç İdaresi Başkanı ve yetkililerin katılımıyla Erzurum'da gerçekleştirildi.
Erzurum Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Muş Valisi Avni Çakır, Kars Valisi Ziya Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Iğdır Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Ardahan Vali Vekili Yakup Papaker, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, katılımcı illerin Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanları ile Göç İdaresi Müdürleri katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un düzensiz göçle mücadele konusundaki genel değerlendirmesinin ardından Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığının sunumunu yaparak genel politika ve stratejik hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantı, bölge genelindeki düzensiz göçle mücadele konularında alınması gereken önlemler ve koordinasyonun sağlanması konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN