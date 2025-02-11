İki Yavru Köpek Sokak Köpeklerine Kafa Tuttu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki yavru köpek, sokak köpeklerine kafa tuttu. Görüntüleri kaydeden vatandaşın "Sizi tebrik ediyorum, 2 yavru 4 yetişkini kovdu" sözleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Baskil'de yolda yürüyen Şano Baydemir isimli vatandaş, sokak köpekleri ile karşılaştı. Sokak köpeklerinin yavru köpeklerin yanına geldiğini gören Baydemir, telefonunu açarak o anları kaydetti. 2 yavru köpeğin sokak köpeklerine kafa tuttuğunu gören vatandaşın kayıt sırasında yaptığı konuşma ise izleyenleri güldürdü. Şano Baydemir, "Ulan oğlum kendin kadar ol, bunlar seni yerler. Bak hele bak, diyorlar ki bu memlekette ben de varım. Yav dur kardeşim dur, akıllı ol seni götürürler. Evet iki tane delikanlı 4 tane delikanlıyı kovdu, bravo. Sizi tebrik etmek için buradayım. 2 yavru, 4 tane yetişkini kovdu, sizi tebrik ediyorum. Başlarından defettiler" dedi.

Sokak köpekleri, yavru köpeklere diş geçiremeyeceklerini anlayınca bölgeden uzaklaştılar. - ELAZIĞ