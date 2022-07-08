İhtiyaç sahibi aileye eşya desteği

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye eşya desteğinde bulunuldu.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kurban Bayramı arifesinde bir aileyi sevindirdi.

Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, gerçekleşen hane ziyaretleri çerçevesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Personelimiz tarafından yapılan, hane ziyaretlerinde bir ailenin maddi durumunun kötü olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ailemize eşya yardımında bulunduk. Ailenin yüzündeki sevinç bizleri mutlu etti. Bizler de bayram öncesi aileye yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza aile adına teşekkürlerimizi borç biliyoruz" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel