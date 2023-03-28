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İhtiyaç sahibi 16 aileye yardım kolisi dağıttılar

Yerel Haberler

İhtiyaç sahibi 16 aileye yardım kolisi dağıttılar

Kütahya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Yardımlar Gülümsetir, Gülümsemek iyileştirir, Sen de yardımlarınla iyileştir" sloganıyla ihtiyaç sahibi 16 aileye yardım kolisi dağıttı.

Kütahya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Yardımlar Gülümsetir, Gülümsemek iyileştirir, Sen de yardımlarınla iyileştir" sloganıyla ihtiyaç sahibi 16 aileye yardım kolisi dağıttı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Fazlı Karabulut, "Ramazan ayı münasebetiyle 11/A Sınıfı öğrencilerinin önderliğinde 11/C sınıfından bazı öğrencilerin de dahil olduğu, "Yardımlar Gülümsetir, Gülümsemek iyileştirir, Sen de yardımlarınla iyileştir" sloganıyla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yardım kolisi kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde okulumuz öğretmen, öğrenci ve velilerin de destekleriyle toplanan erzak ve para yardımlarıyla hazırlanan 16 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanyayı düzenleyen, destek veren öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Borsa İstanbul Kütahya Yerel Haberler

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