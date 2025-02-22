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İhsangazi'nin Uzun Süreli Muhtarı İhsan Ayan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İhsangazi'nin Uzun Süreli Muhtarı İhsan Ayan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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92 yaşında hayatını kaybeden İhsan Ayan, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 25 yıl muhtarlık ve 18 yıl ilçe başkanlığı görevlerini yürütmüştü. Cenaze namazında yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 25 yıl muhtarlık yapan ve 92 yaşında hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 25 yıl muhtarlık ile 18 yıl bir siyasi partinin ilçe başkanlığı görevini yürüten 92 yaşındaki İhsan Ayan, hayatını kaybetti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandığa yürüyerek giderek vatandaşlık görevini yerine getirmeyi ihmal etmeyen İhsan Ayan, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İhsangazi ilçesindeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına katılan yüzlerce vatandaş, Ayan için son görevini yerine getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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