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İhsangazi'de Çocuklar Ramazan'ı Geleneksel Manilerle Kutladı

İhsangazi'de Çocuklar Ramazan'ı Geleneksel Manilerle Kutladı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çocuklar, sokaklarda maniler söyleyerek Ramazan ayının gelişini kutladı. Etkinlik, eski Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çocuklar, sokak sokak gezip maniler söyleyerek Ramazan ayının gelişini kutladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eski Ramazan gelenekleri çocuklar tarafından yaşatıldı. Bir araya gelen çocuklar, ilçede Ramazan davulcusuyla birlikte sokak sokak gezdi. Maniler söyleyen çocuklara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Etkinliği organize eden İhsangazi Ortaokulu Müdürü Murat Çetinkaya, "Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan proje çerçevesinde değerlerine sahip bir çıkan nesil yetiştirmek, Ramazan ayının atmosferini ilçemizde yaşatmak, eski kültürlerimizi yeniden canlandırmak için böyle bir etkinlik yaptık" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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