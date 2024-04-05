İhlas Haber Ajansı BGC Başarı Ödülleri'nde 5 ödül kazandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı 5 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin demokrasi kültürünün gelişmesi, genç gazetecilerin özendirilmesi ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla 12 dalda düzenlediği yarışmaya bu yıl 114 eser başvurdu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı. BGC Başarı Ödülleri Yarışması jürisi, soy ismine göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu: İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak.

BGC Başarı Ödülleri'nde İHA muhabiri Abdullah Bozkurt 'Televizyon Aktüel Haber' ve 'Televizyon Spor Haberi'nde başarı ödüllerini kazandı. Samet Doğru ise 'Spor Fotoğrafı' dalında başarı kazanırken, 'Genel Fotoğraf' dalında ise mansiyona layık görüldü. Ahmet Burak Öztürk de 'Televizyon Haber' kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu.

BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları:

Genel Haber

Başarı ödülü: Denizhan Karahancı - Demirören Haber Ajansı - Düğün Tuzağı

Mansiyon: Sevinç Çelebi - Bursa Haber Gazetesi - Bursa'da 50 bin nüfus iki otobüs

Mansiyon: Esra Türker - Demirören Haber Ajansı - Yalova Valisi

Ekonomi Haber

Başarı ödülü: Göksel Başaran - EkoHaber Gazetesi - Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor

Genel Fotoğraf

Başarı ödülü: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı

Mansiyon: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Bir 'İnce' siluet

Spor Fotoğraf

Başarı ödülü: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kramponu elinde

Mansiyon: İsmail Hakkı Seymen - Demirören Haber Ajansı - Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi

Genel Köşe Yazısı

Başarı ödülü: Hasan Ali Çavuş - Olay Gazetesi - Ulu Önder Atatürk'e Bursa'dan 100. yıl mektubu

Mansiyon: Derya Uysal - Nöbetçi Gazete - Yüreklere dokunmak isteyen Hatay'a gitsin

Spor Köşe Yazısı

Başarı ödülü: Orhan Güney - Olay Gazetesi - Cumhuriyet'in büyülü çimleri

Gazete Genel Mizanpaj

Başarı ödülü: Melek Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok yaşa cumhuriyet

Mansiyon: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok güzelsin Türkiye

Gazete Spor Mizanpaj

Başarı ödülü: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Yenilmezler

TV Haber

Başarı Ödülü Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Öldü sanılan çocuk morgdan canlı çıktı

Mansiyon: Esra Türker - Mehmet İnan - Demirören Haber Ajansı - Karaciğer nakli

TV Spor Haberi

Başarı Ödülü: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Türkiye'nin ilk engelli ralli pilotu

TV Program

Başarı ödülü: Dilek İlhan - LINE TV - Yaşayan anıtlar

Mansiyon: Melis Evcimen - OLAY Gazetesi - İş garantili lise

TV Aktüel Haber

Başarı ödülü: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Yangından kurtarılan eşek emekliye ayrıldı - BURSA