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İHAKUT Van ekibi TRAC Van Şubesi'ni ziyaret etti, haberleşmede iş birliği görüşüldü

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İHAKUT Van ekibi TRAC Van Şubesi'ni ziyaret etti, haberleşmede iş birliği görüşüldü
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İHAKUT Van ekibi, TRAC Van Şubesi'ni ziyaret ederek afet ve acil durumlarda kesintisiz haberleşme ile telsizin arama kurtarmadaki rolünü değerlendirdi. TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'ın ev sahipliğindeki görüşmede alternatif haberleşme ve iş birliği ele alındı.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van ekibi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Van Şubesi (TRAC) Van ekibi ile bir araya geldi.

TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ ve İHAKUT Van ekibi üyeleri katıldı.

Görüşmede, afet ve acil durumlarda kesintisiz haberleşmenin önemi, telsiz kullanımının arama kurtarma faaliyetlerindeki rolü ve muhtemel afetlerde iletişim altyapısının devre dışı kalması durumunda alternatif haberleşme yöntemleri değerlendirildi. Kurumlar ve gönüllü ekipler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyarette, afetlere hazırlık ve haberleşme alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İHAKUT Van ekibi, nazik ev sahipliği ve değerli paylaşımları dolayısıyla TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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