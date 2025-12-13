İHA "Yılın Haber Ajansı" seçildi
Miss Beauty Of Turkey 2025 tarafından düzenlenen ödül töreniyle ödüller sahiplerini buldu. Törende İHA, "Yılın Haber Ajansı" ödülünü aldı. İHA adına ödülü, İHA muhabiri Furkan Doğan aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel