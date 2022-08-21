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İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı

İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı

Yerel Haberler

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve yöneticileri, Gaziantep'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve yöneticileri, Gaziantep'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı yönetimi ile bölgedeki muhabirler, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in ailesini yalnız bırakmadı. Yusufpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan İhlas Haber Ajansı yöneticileri ve çalışanları, daha sonra merkez Karaköprü ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

İHA ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Baba Cemal Esen ile bir süre görüşen İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, her konuda ailenin yanında olduklarını belirterek merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Taziye ziyaretine İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ile birlikte Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve İhlas Haber Ajansının Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ile Şanlıurfa muhabirleri katıldı.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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