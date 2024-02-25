Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manili sevgi gösterisi büyük beğeni topladı

Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a manili sevgi gösterisi sosyal medya paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde yaşlı bir teyze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını eline alarak uzun uzun baktı. Yaşlı teyze daha sonra gözyaşları dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mani söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. - IĞDIR