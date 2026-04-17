Iğdır ve Mardin'de Eğitim-Bir-Sen'den Okul Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Eğitim Bir-Sen Iğdır ve Mardin şube üyelerince Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir Sen Iğdır Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Ulu Cami yanında gıyabi cenaze namazı kıldı ve basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi. Dijital tehditlere karşı daha güçlü önlemler alınması ve okul güvenliği konusunda hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapan Çiğdem, öğretmenlik mesleğinin toplum için önemine işaret edildi.

Eğitim Bir Sen Mardin Şubesi üyeleri de Artuklu ilçesindeki, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şube Başkan Vekili Şeyhmus Demir, yaptığı açıklamada yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileyerek eğitim kurumlarının korunması gerektiğini vurguladı. Demir, okulların güvenliğine dikkati çekerek toplumun tüm kesimlerini çocuklar ve eğitim çalışanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen Iğdır İl Başkanlığı da 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde yapılan basın açıklamasında, saldırıları protesto etti. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, saldırılar kınandı.

Kaynak: ANKA
