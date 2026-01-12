Haberler

Tavanından sular akan hastanede koridorlar çamurla kaplandı

Tavanından sular akan hastanede koridorlar çamurla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikleri bağlayan koridorda su sızıntısı sonrası zemin çamurla kaplandı. Hasta ve yakınlarının kullandığı alan kaygan hale gelirken, hastanede tepkilere neden oldu.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikleri birbirine bağlayan koridorda tavandan damlayan sular nedeniyle zemin çamurla kaplandı.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde yaşanan su sızıntısı özellikle hasta ve hasta yakınlarının yoğun olarak kullandığı koridorda etkili oldu. Tavanlardan akan suyun zeminde birikmesiyle kaygan ve çamurlu bir alan oluşurken, duvarların kabarması ve nem izleri dikkat çekti. Durum, hastanede tedavi için bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Devlet hastanesinde daha önce de diyaliz bölümünde tavanda çökme meydana gelmiş, olayın gece saatlerinde yaşanması ve hastaların olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe bombayı Kante ile patlattı
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü