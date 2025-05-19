Iğdır'da Yurt Yangını: Öğrenciler 'Yangın Tüpü ve Alarm Yok' Dedi

Iğdır'da Yurt Yangını: Öğrenciler 'Yangın Tüpü ve Alarm Yok' Dedi
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Iğdır'da GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın sonrası öğrenciler, yangın tüpü ve alarm bulunmamasına tepki gösterdi. Yangın, bakım-onarım çalışmaları sırasında kaynak işlemi nedeniyle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öğrenciler, durumu protesto ederken, valilik yangınla ilgili idari soruşturma başlattı.

Yangın çıkan yurttaki öğrencilerden tepki: "Yangın tüpü, alarm yok"

IĞDIR - Iğdır'da GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Yurtta kalan öğrenciler ise duruma isyan etti.

Iğdır merkez İrfan Caddesi'ndeki GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında bakım-onarım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işleminden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA, şehirdeki beton firmalarının kullandığı beton döküm araçları ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışması yapıldığı sırada olay yerine gelen Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'e öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler yurtta alarm ve yangın tüpünün olmadığını, kendilerini yurttaki görevlilerin sesli olarak uyardığını ifade ettiler. Bazı öğrenciler sinir krizi geçirirken, İl Müdürü Şahin duruma tepki gösteren öğrencileri azarladı.

Iğdır Valiliği, yangınla ilgili idari soruşturma başlattı.

(SY-AT-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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