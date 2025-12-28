Iğdır'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkili Olmaya Başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da beklenen kar yağışı yüksek rakımlı köylerde etkisini göstermeye başladı.

Iğdır kent merkezinde henüz kar yağışı görülmezken, Tuzluca ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde ise kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kar yağışının şiddetli olduğu Canderviş ve Nahırkıran köylerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.