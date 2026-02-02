Haberler

Iğdır'da Kar Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Güncelleme:
Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle Yaylacık ve Dipsiz Köy yolları kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca aralıksız süren kar küreme ve yol açma çalışmaları sayesinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, kar yağışının bölgede etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kırsal güzergahlarda buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

