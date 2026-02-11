Haberler

Tuzluca'da Köy Okullarında Eğitime 1 Gün Ara

Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle köylerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi. İlçe merkezindeki okullar ise eğitimlerine devam ediyor.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla ilçeye bağlı köylerde ve taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime bugün ara verildiği, ilçe merkezindeki okullarda ise eğitimin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Iğdır beyaza büründü. Ekipler, kapanan çok sayıda köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

