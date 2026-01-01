Iğdır Yeni Yıla Karla Girdi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır, yeni yıla kar yağışıyla girdi. Kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlardan Muharrem Çeçen, "Kar yağışına çok sevindik. Bu yılın ikinci karı oldu. Çiftçimizin ihtiyacı vardı, mevsim kurak geçiyordu. Hepimiz mutlu olduk" dedi.

Kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarını temizlerken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Tuzluca'da 5 köy yolunun (25 km), Merkez'de ise 3 köy yolunun (16 km) ulaşıma kapandığı bildirildi. Toplamda 8 köy yolunda 41 kilometrelik yolun kapalı olduğu, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Iğdır genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen tipi, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Zorlu arazi şartlarına ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, yılbaşı gecesinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 7/24 esasına göre çalışarak tüm yolları en kısa sürede trafiğe açmayı hedefliyor. Meteoroloji yetkilileri ise Iğdır şehir merkezinde kar kalınlığının 10 santimetre olduğunu, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.