Iğdır'da Valilik önünden başlayan Cumhuriyet Konvoyu bin 3 araca ulaştı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen "103. Yılda 103 Araçla Cumhuriyet Konvoyu" etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle bin 3 araca ulaştı.

Valilik önünden başlayan konvoya Iğdır Valisi Mehmet Fırat Taşolar, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Araçların önüne asılan Türk bayraklarıyla şehir turu atan vatandaşlara, askeri, polis ve kamu kurumlarına ait araçlar da eşlik etti.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışlarla destekledi. Caddelerde yükselen korna sesleri ve bayrak sallayan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı.

Etkinlikte konuşan bir vatandaş, "Cumhuriyeti Atatürk bize emanet etti. Onu Kuruyacak ve yaşatacak bizleriz. Cumhuriyet özgürlüktür. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk, Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA