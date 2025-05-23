Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
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Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlendi. Aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

IĞDIR - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen üç aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 hedef şahsın tamamı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 21 kişiye adli işlem uygulandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 57,74 gram esrar, 14,86 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 16 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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