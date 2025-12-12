Haberler

Iğdır'da Türkiye ile Nahçıvan Hudut Komiserlikleri Arasında Yapılan Toplantıda Sınır Güvenliği Ele Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği toplantısında iki ülke arasındaki ortak sınır güvenliği konuları ele alındı. Toplantıya Iğdır Valisi Ercan Turan ve Nahçıvan heyetinin başkanı Tümgeneral Behmen Babayev katıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri, mutat toplantı kapsamında kapsamında Iğdır'da bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki müşterek sınır güvenliği konuları ele alındı.

Toplantıya, Türkiye'nin heyetine başkanlık eden Iğdır Valisi Ercan Turan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetinin başkanı Tümgeneral Behmen Babayev katıldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki müşterek sınır güvenliği ele alınırken gündemdeki konular da masaya yatırıldı. Taraflar, sınır hattında güvenlik ve iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve iş birliği ruhunu pekiştirdiği, sınır güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasına katkı sunduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt

Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
title