Iğdır'da Türkiye ile Nahçıvan Hudut Komiserlikleri Arasında Yapılan Toplantıda Sınır Güvenliği Ele Alındı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri, mutat toplantı kapsamında kapsamında Iğdır'da bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki müşterek sınır güvenliği konuları ele alındı.

Toplantıya, Türkiye'nin heyetine başkanlık eden Iğdır Valisi Ercan Turan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetinin başkanı Tümgeneral Behmen Babayev katıldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki müşterek sınır güvenliği ele alınırken gündemdeki konular da masaya yatırıldı. Taraflar, sınır hattında güvenlik ve iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve iş birliği ruhunu pekiştirdiği, sınır güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasına katkı sunduğu vurgulandı.