Iğdır'da "Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvvet" Toplantısı

Iğdır’da, Türkiye’nin 60 ilinden gelen aşiret temsilcilerinin katılımıyla “Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvvet” başlıklı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

Bir düğün salonunda düzenlenen ve Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın da katıldığı toplantıda 300'den fazla aşiret temsilcisi, 50'yi aşkın akademisyen, kanaat önderi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmacılar birlik, beraberlik ve terörden arınmış Türkiye vurgusu yaptı.

Toplantıda konuşan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, federasyon olarak terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Armağan, federasyon merkezinin Iğdır'da bulunması nedeniyle bu önemli süreci Iğdır'dan başlattıklarını ifade ederek, "İnşallah 11 ilde daha 'Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvet' başlıklı toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin iç huzurunun ve toplumsal birlikteliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Armağan, "Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberi. Bu süreçte kanaat önderleri, akademisyenler ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek güçlü bir toplumsal destek oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Federasyon olarak hazırladıkları raporları ilgili makamlara sunduklarını belirten Armağan, terörün Türkiye'ye yıllarca maddi ve manevi büyük zarar verdiğini, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Programda söz alan diğer konuşmacılar da "Terörsüz Türkiye" hedefi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu süreçte sadece başımızı değil, gövdemizi koymaya hazırız" mesajı verdiler.

Kaynak: ANKA
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık