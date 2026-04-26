Iğdır'da "Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvvet" Toplantısı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Anadolu Aşiretler Federasyonu, Türkiye'nin 60 ilinden gelen aşiret temsilcilerinin katılımıyla "Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvvet" başlıklı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen ve Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın da katıldığı toplantıda 300'den fazla aşiret temsilcisi, 50'yi aşkın akademisyen, kanaat önderi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmacılar birlik, beraberlik ve terörden arınmış Türkiye vurgusu yaptı.

Toplantıda konuşan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, federasyon olarak terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Armağan, federasyon merkezinin Iğdır'da bulunması nedeniyle bu önemli süreci Iğdır'dan başlattıklarını ifade ederek, "İnşallah 11 ilde daha 'Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvet' başlıklı toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin iç huzurunun ve toplumsal birlikteliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Armağan, "Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberi. Bu süreçte kanaat önderleri, akademisyenler ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek güçlü bir toplumsal destek oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Federasyon olarak hazırladıkları raporları ilgili makamlara sunduklarını belirten Armağan, terörün Türkiye'ye yıllarca maddi ve manevi büyük zarar verdiğini, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Programda söz alan diğer konuşmacılar da "Terörsüz Türkiye" hedefi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu süreçte sadece başımızı değil, gövdemizi koymaya hazırız" mesajı verdiler.

Kaynak: ANKA