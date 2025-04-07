Haber: SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Iğdır'da tek seferde en fazla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Iğdır Valiliği öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında 1071 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Iğdır Valisi Ercan Turan'ın koordinasyonunda düzenlenen kampanya, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya ilk günden yoğun ilgi gördü.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, kan bağışının yalnızca bir sağlık yardımı değil, aynı zamanda bir insani sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Vali Turan, "Ramazan ayını bitirdik. Ramazan ayında kan stoklarında doğal olarak bir azalma oluyor. Ramazan sonrası Iğdırlı hemşehrilerimizinde kan bağışı yapılması konusunda yoğun bir talebi oldu. Bizlerde bu talepler doğrultusunda tüm kurumlarımızı topladık tüm kurumlarımızla beraber böyle bir karar aldık. Katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hedefimiz inşallah bir defada 1071 rakamını bulmak ama bu etkinliğimiz 4- 5 gün sürüyor" diye konuştu.